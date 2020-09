Migranti e “cluster” sardo, impennata di contagi nell’area urbana di Cosenza Sono 15 gli ospiti di una struttura per migranti a Santo Stefano di Rende a risultare positivi al coronavirus. Contagiati i familiari delle vacanziere in rientro dalla Sardegna Stampa articolo

COSENZA L’allerta per i contagi da Covid-19 a Cosenza è massima. Si tracciano i contatti e l’esito dei tamponi conferma quanto sia alta la contagiosità del virus. Nell’area urbana di Cosenza l’attenzione dei sanitari della task-force dell’Asp è tutta rivolta agli inquilini ospitati in una struttura dedicata ai migranti nella frazione di Santo Stefano di Rende. Dopo i primi due contagi registrati nei giorni scorsi, nella tarda mattinata, sono arrivati gli esiti dei tamponi che fanno balzare di molto il numero degli infetti. Sono 15 gli inquilini della struttura positivi al coronavirus e oltre a loro c’è da registrare anche il caso di un operatore. In tutto sono 37 le persone e oltre ai 17 contagiati gli esiti del tampone sugli altri hanno dato esiti negativi. L’indagine epidemiologica riguarderà anche eventuali contatti che i migranti, lasciata la struttura avrebbero potuto intrattenere con persone all’esterno.

DI RIENTRO DALLA SARDEGNA I contatti in Sardegna per il periodo estivo hanno portato nuovi contagi da rientro in tutte le regioni calabresi. Cosenza fa i conti con un piccolo “cluster” che è arrivato a sette persone. Le persone rientrate hanno contagiato i familiari stretti e anche loro, adesso, dovranno osservare un periodo di quarantena per rimettersi completamente in salute e spezzare la catena dei contagi. (mi.pr.)