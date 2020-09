Amantea, cresce il contagio tra i migranti e i cittadini protestano -VIDEO Un gruppo di cittadini e di commercianti chiede l’immediato sgombero dei migranti positivi e la contestuale chiusura delle due strutture. In Prefettura si lavora per trovare una soluzione alla situazione Stampa articolo

AMANTEA Scatta una nuova protesta ad Amantea. Un gruppo di commercianti e di cittadini del centro tirrenico in provincia di Cosenza sono scesi nuovamente per strada dopo che nella giornata di oggi dai controlli effettuati dai sanitari nel centro di accoglienza più di 23 migranti ospiti della struttura sono risultati positivi al Covid-19. Il gruppo di manifestanti chiede l’immediato sgombero della struttura e la chiusura dei due centri presenti in città. Per la seconda volta si manifesta il disappunto per l’elevato numero di persone positive al coronavirus presenti ad Amantea e così come avvenuto nel mese di luglio, subito dopo il trasferimento di alcuni migranti sbarcati a Roccella Jonica, la manifestazione è stata inscenata sulla strada statale creando disagi al traffico. Il cas che accoglie le persone attualmente positive è presidiato dalle forze dell’ordine ma intanto i vertici dell’Asp di Cosenza insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine e della regione Calabria stanno tenendo un vertice in Prefettura per capire come affrontare l’emergenza, anche perché il numero di positivi potrebbe aumentare nelle prossime ore. Per questo si stanno studiando delle soluzioni, innanzitutto per garantire maggiori controlli alla struttura con presidi di forze dell’ordine e poi per individuare una struttura dove poter ospitare le persone negative ai tamponi ed evitare che in questo modo si propaghi ulteriormente la diffusione del virus.