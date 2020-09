Minacce e lesioni a giudizio un medico dell’Asp di Cosenza Nei mesi passati erano state formalizzate delle denunce nei suoi confronti, adesso dovrà presentarsi dinnanzi al giudice Stampa articolo

COSENZA Il gip del tribunale di Cosenza ha disposto un decreto di giudizio immediato nei confronti Pierfrancesco Rocca medico in servizio all’Asp di Cosenza che nel corso degli scorsi mesi si era reso protagonista di alcuni episodi di minaccia e violenza nei confronti dei colleghi in servizio negli uffici di viale degli Alimena. Tre sono i capi d’imputazione per i quali il prossimo 10 novembre dovrà presentarsi dinnanzi al giudice in composizione monocratica o in alternativa procedere alla richiesta di giudizio con rito abbreviato oltre che chiedere l’applicazione della pena su richiesta o, qualora sussistano i presupposti, alla sospensione del procedimento con messa alla prova. In una circostanza Rocca, risponde del reato di minaccia perché appostandosi nei pressi del luogo di lavoro di una delle vittime «bussando violentemente ai finestrini dell’auto» è scritto nel decreto che dispone il giudizio immediato ne «offendeva il decoro e l’onore». In due occasioni è accusato di lesioni. In una per aver cagionato un trauma distorsivo alla caviglia sempre nei confronti della stessa persona offesa urtandone il piede con la ruota della propria autovettura. Nell’altra per aver causato una «distrazione e distrazione di altri siti specificati dell’anca e della coscia oltre che uno stato di ansia relativo» aprendo violentemente la portiera e colpendo alla coscia e al bacino un altro suo collega.