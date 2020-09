Caos scuola, Salvini: «Solidarietà ai prof di Cosenza che protestano» Il leader della Lega attacca il Governo sui ritardi per l’avvio del nuovo anno scolastico e cita il caso dei docenti cosentini scesi martedì in piazza: «Esecutivo di incapaci che mette in pericolo l’Italia» Stampa articolo

COSENZA «Disastro scuola e caos università: mancano banchi e docenti, non ci sono certezze sulle lezioni, è buio fitto sugli insegnanti che dovranno lavorare. E in tante città italiane, da nord a sud, scatta la protesta». Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. «Solidarietà agli insegnanti – afferma Salvini – che, a Cosenza, hanno presentato un esposto alla Procura. Questo governo di incapaci mette in pericolo l’Italia e tradisce famiglie, studenti, genitori e insegnanti».