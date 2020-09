«Un scriva chiu’ nenti supra a Patitucci », pugni e calci a Michele Santagata Il collaboratore di Iacchite’ denuncia un’aggressione a Cosenza da parte di due uomini: «Ho fornito alla squadra mobile il numero di targa dell’auto sulla quale si sono allontanati» Stampa articolo

COSENZA «Ieri, attorno alle 14,40 ho subito un agguato davanti a decine di testimoni. Due uomini, appostati da tempo nei pressi della redazione di Iacchite’ in via Miceli, in pieno centro a Cosenza, mentre mi recavo a comprare le sigarette, mi sono piombati addosso con una violenza inaudita: pugni, calci e una frase: “caccia subitu i fotografie di l’avucatu Manna e un scriva chiu’ nenti supra a Patitucci, a prossima vota ti tagliamu a capu (rimuovi subito le fotografie dell’avvocato Manna e non scrivere più niente su Patitutucci, la prossima volta ti tagliamo la testa, ndr». Lo scrive Michele Santagata, collaboratore del sito d’informazione cosentino Iacchite’ e riportato dall’Ansa. «Sono finito al Pronto soccorso, per fortuna con niente di rilevante, a parte qualche contusione e un ginocchio sbucciato. Sul luogo sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile – scrive ancora Santagata – a cui ho fornito il numero di targa dell’auto usata dai due per la fuga». L’aggressione, secondo le dichiarazioni di Santagata riportate dall’Ansa, deriverebbe dai diversi articoli scritti sulla vicenda che vede indagato l’avvocato Marcello Manna nel procedimento che coinvolge il giudice catanzarese Marco Petrini. Il riferimento è alla presunta richiesta di “aggiustare” una sentenza di un processo in cui era imputato il pregiudicato Francesco Patitucci. Sul sito sono state pubblicate alcune foto che non sarebbero state gradite agli aggressori. (Ansa)