Cosenza, il caso delle ambulanze “a rischio Covid”

COSENZA I tempi della burocrazia e lo stato non proprio florido delle casse della sanità hanno aperto, qualche giorno fa, una potenziale falla nella gestione dell’emergenza Covid in provincia di Cosenza. Succede nell’Azienda sanitaria provinciale, le cui ambulanze, dal principio di settembre, sarebbero privi dei dispositivi di ozonizzazione necessari per realizzare in maniera efficace la sanificazione dei mezzi. Un’assenza che mal si abbina con la necessità di rendere le ambulanze sicure per ogni tipo di trasporto, circostanza quanto mai necessaria in questa delicata fase.

Sono molte le preoccupazioni degli operatori del 118, secondo quanto si apprende, anche per la presenza, a bordo, di barelle obsolete, considerate inadatte alla gestione dei casi. Il contratto relativo alle apparecchiature ozonizzanti è, per l’azienda che le fornisce, da considerarsi concluso dallo scorso primo settembre e per questa ragione la ditta ne avrebbe chiesto la restituzione. Mentre crescono dubbi sulla reale efficacia della sanificazione effettuata sui mezzi, l’Asp attende ancora l’arrivo delle ambulanze anti Covid il cui acquisto è stato annunciato nel recente passato.

Intanto giovedì nel Cosentino si sono registrati 4 nuovi casi riconducibili a focolai noti. Un caso, inizialmente a domicilio, è stato ricoverato e un caso ricoverato è stato trasferito dal reparto di Malattie infettive al reparto di Rianimazione. Si tratta di uno dei pazienti del cosiddetto focolaio di Buonvicino.