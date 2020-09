Cis Cosenza, Ferrara: «Risorse utili per restituire dignità alla città» L’eurodeputata pentastellata soddisfatta per la sottoscrizione al documento con il quale saranno destinati 90 milioni di euro per la rigenerazione del centro storico: «Obiettivo raggiunto grazie all’impegno del sottosegretario Orrico» Stampa articolo

COSENZA «La firma del Contratto istituzionale di sviluppo a favore del centro storico di Cosenza è un primo passo per restituire dignità al cuore della città. Obiettivo raggiunto grazie all’impegno del sottosegretario al Mibact Anna Laura Orrico». L’eurodeputata Laura Ferrara esprime soddisfazione per la sottoscrizione al documento con il quale saranno destinati 90 milioni di euro per la rigenerazione del centro storico di Cosenza.

«Va sottolineato – aggiunge – il coinvolgimento di tutti gli attori che potranno ora contribuire alla rinascita della città vecchia. Valorizzazione del patrimonio culturale, recupero degli immobili, rigenerazione urbana, start up innovative e formazione sono solo alcuni degli interventi finanziati attraverso questo contratto». «Fondi che la nostra città – conclude – avrebbe perduto e che invece ora daranno nuova linfa vitale a questa parte preziosa di città e contribuiranno in maniera significativa alla sua rinascita e alla coesione sociale con una parte di cittadinanza troppo spesso lasciata ai margini».