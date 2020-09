Cosenza, rapina agli uffici dell’Aci. Bottino da 10mila euro Tre persone con il volto coperto hanno messo a segno il colpo. Sulle loro tracce gli agenti della Questura Stampa articolo

COSENZA Sono sulle tracce di 3 persone gli agenti della Questura di Cosenza. Stanno battendo ogni area della città, per individuare chi alle 12.30 si è reso responsabile di una rapina, presumibilmente a mano armata, consumata negli uffici dell’Aci di Cosenza. I tre, si sono presentati con il volto travisato e hanno messo nel sacco circa 10mila euro. Ma il bottino potrebbe essere destinato ad aumentare, poiché sono ancora in corso le operazioni per quantificare i soldi consegnati ai tre malviventi. Nel momento della rapina, dietro lo sportello erano presenti due addetti. (mi.pr.)