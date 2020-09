Scontro moto-auto, muore giovane di 28 anni a Cosenza Incidente stradale in centro, il centauro è deceduto a causa delle lesioni riportate nella caduta. Vani i soccorsi Stampa articolo

COSENZA Un centauro di 28 anni, Francesco Alessio, è morto a Cosenza per le ferite riportate nello scontro tra la motocicletta e un’automobile. L’incidente stradale è avvenuto in pieno centro, all’incrocio tra via Montesanto e Via Isonzo. Per cause ancora in corso d’accertamento, la moto condotta dalla vittima, proveniente da via Montesanto, ha impattato con una Fiat 500. Il conducente del mezzo a due ruote è finito in terra, nonostante indossasse il casco è deceduto per le lesioni riportate. A nulla è valso l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118. Alessio era sposato ed era padre di due bambini.