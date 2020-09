A Cetraro due tamponi positivi tra i contatti del soggetto Covid Sono entrambi asintomatici, il Dipartimento prevenzione dell’Asp ha già individuato la rete dei contatti dei due nuovi contagiati. L’invito del sindaco Angelo Aita a osservare le misure di autotutela e le norme di prevenzione Stampa articolo

CETRARO «Purtroppo due tamponi dei contatti stretti, del soggetto Covid, appartenente alla rete familiare, sono risultati positivi e per fortuna asintomatici». Così il sindaco di Cetraro, Angelo Aita, sul suo profilo facebook.

«Individuata – prosegue il primo cittadino – da parte del Dipartimento Prevenzione dell’Asp, la rete dei contatti dei due nuovi positivi. Tutti i soggetti individuati nella rete dei contatti, saranno chiamati per essere sottoposti al tampone. Ho chiesto al Dipartimento di effettuare i tamponi immediatamente a tutti i contatti nella giornata di domani. La responsabile della Prevenzione dell’Asp si è già attivata».

«Raccomando – aggiunge Aita – a coloro che saranno contattati di osservare, per precauzione, le misure di autotutela e tutte le norme di prevenzione previste. Cosi procedendo potremmo circoscrivere e contenere il piccolo focolaio. Farò di tutto – conclude il sindaco di Cetraro – per garantire la massima sicurezza e la tranquillità a tutti».