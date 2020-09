Un sidernese per l’attacco del Cosenza. Dal Monza arriva Gliozzi La punta, cresciuta nel settore giovanile del Sassuolo, si trasferisce in prestito fino al giugno 2021 Stampa articolo

COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ettore Gliozzi, proveniente dalla Società Associazione Calcio Monza. L’attaccante, nato a Siderno il 23 settembre 1995, si trasferisce in rossoblù a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. È cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, squadra con la quale ha esordito in massima serie nella stagione 2013/2014. Dopo una parentesi nel Forlì da gennaio a luglio 2015, si trasferisce nel Südtirol e qui vive due annate molto prolifiche dal punto di vista realizzativo, andando a bersaglio 24 volte. Milita nelle file del Cesena da luglio 2017 a gennaio 2018 prima di passare al Padova fino alla conclusione del campionato. Ben 17 i centri messi a segno con la maglia del Siena nel 2018/2019. Nella scorsa stagione ha contribuito alla promozione del Monza in cadetteria.