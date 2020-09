Maestra positiva, tutti negativi i bimbi della scuola d’infanzia di Cosenza I piccoli alunni sono stati sottoposti al tampone che ha evidenziato l’assenza dell’infezione da coronavirus. Probabile che gli esami saranno ripetuti per scongiurare il rischio di contagio celato dietro il periodo di incubazione Stampa articolo

COSENZA Sono tutti negativi i bambini della scuola privata dell’infanzia di Cosenza posti in quarantena dopo la scoperta della positività di una dipendente che operava a contatto con i piccoli allievi.

Il dato è emerso dai risultati dei tamponi effettuati stamattina dall’Usca di Serra Spiga con procedura urgente che hanno evidenziato come tutti gli alunni siano, appunto, negativi all’infezione da coronavirus.

Un sospiro di sollievo per la scuola e soprattutto i genitori anche se l’Asp di Cosenza probabilmente sottoporrà gli alunni della scuola ad un secondo tampone per scongiurare il rischio di contagio celato dietro il periodo di incubazione.