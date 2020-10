Organizzazioni sindacali militari, Aprile plaude al sottosegretario Calvisi Per il segretario generale Sim Carabinieri le parole dell’esponente di Governo sono un’apertura per migliorare la legge sulle confederazioni in rappresentanza dei lavoratori Stampa articolo

ROMA Il Segretario Nazionale del Sim Carabinieri, Antonio Aprile ringrazia il Sottosegretario alla Difesa On Giulio Calvisi per il messaggio di vicinanza che ha espresso a margine della manifestazione sindacale organizzata a Roma da diverse sigle rappresentanti del personale militare. «Ascolteremo come sempre le osservazioni e le proposte che emergeranno dalla manifestazione odierna. Ne ho parlato anche stamani con il ministro Guerini – ha dichiarato all’Agi Giulio Calvisi -. La legge sull’esercizio sindacale del personale militare è un passaggio importante che il Parlamento sta affrontando con grande impegno e con un percorso giustamente condiviso tra maggioranza e opposizione. Ora la legge inizia il proprio iter al Senato e, da parte del governo, ci sara’ massima attenzione e disponibilità al confronto come sempre realizzato fin qui nel rispetto del lavoro che il Parlamento sta portando avanti». Parole che il segretario Sim, Antonio Aprile rilancia con gratitudine. «Il Sottosegretario, da sempre persona molto vicino alle Istituzioni ha ribadito che continuerà ad ascoltare le osservazioni e le proposte che usciranno dalle manifestazioni sul tema dei diritti militari- dichiara Aprile -. Una grande gesto che ci fa sperare ad un percorso diverso da quello che ha licenziato la camera, quindi ci auspichiamo che il Sottosegretario convochi al più presto tutte le Associazioni sindacali per migliorare la legge sui sindacati militari».