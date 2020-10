Ritrovato nel Cosentino il cadavere in stato di decomposizione di un uomo Ad avvisare i carabinieri della compagnia di San Marco Argentano un taglialegna che stava raccogliendo materiale da ardere. Il corpo potrebbe esseri lì da molto tempo. Indaga la Procura Stampa articolo

COSENZA Non è stato ancora identificato il corpo dell’uomo trovato privo di vita in un’area di campagna nel territorio di San Marco Argentano. A allertare le forze dell’ordine del 112 della locale stazione un taglialegna che nel mentre stava iniziando la propria attività lavorativa.

L’uomo avrebbe avvertito l’odore aspro di un cadavere in decomposizione. La scoperta è avvenuta nella zona di Cerreto, area boschiva limitrofa al Farneto di Roggiano Gravina.

Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri di San Marco Argentano agli ordini del capitano Oscar Caruso. Inutile, considerato lo stato di decomposizione del cadavere, l’intervento dei sanitari del 118. Come da prassi, dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica di Cosenza che attraverso il magistrato di turno ha attivato le procedure per constatare la causa del decesso e soprattutto risalire all’identità dell’uomo.