Botte e minacce all’ex compagna, divieto d’avvicinamento per 43enne cosentino La vittima subiva aggressioni da cinque anni dal suo aguzzino che non accettava la fine della relazione. La misura è stata eseguita dalla polizia di Stato Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza ha eseguito un’ordinanza coercitiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati emessa dal Gip, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di un uomo, R.L. di 43 anni, di Cosenza,

accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

La misura é stata emessa a seguito della denuncia di una donna che si era rivolta al numero di emergenza 113 chiedendo l’intervento della Volante della Polizia di Stat, per un episodio di violenza da parte del suo ex compagno. Giunti prontamente sul posto, gli uomini della Polizia di Stato accertavano che la donna da oltre 5 anni subiva maltrattamenti.

L’uomo, noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia, tra i quali rapina, riferisce una nota stampa della Questura, ha infatti continuato a vessare e maltrattare la donna non accettando la fine del loro rapporto sentimentale, costringendola a subire passivamente denigrazioni, umiliazioni, schiaffeggiandola e minacciandola di non farle più vedere la loro bambina.

«La donna – si afferma ancora nel comunicato – ha trovato il coraggio di rivolgersi agli uomini della Polizia di Stato solo dopo l’ennesima aggressione subita in pieno centro cittadino, scaturita dall’ossessiva gelosia dell’uomo che l’ha bloccata per strada, sottraendole le chiavi dell’auto e percuotendola. La misura cautelare impone ora all’uomo di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla donna e di non comunicare più con la stessa sia telefonicamente che telematicamente».