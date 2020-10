Coronavirus a Cosenza, positivo dipendente della ditta di pulizie dell’Annunziata Caso di contagio nella Coopservice, preoccupazione tra i lavoratori dell’azienda. Al via l’indagine epidemiologica Stampa articolo

COSENZA Sarebbe positivo al Coronavirus uno dei dipendenti della Coopservice, cooperativa di servizi che svolge attività di pulizie all’interno dell’ospedale di Cosenza. Il lavoratore è stato ricoverato nella notte nel reparto di Malattie infettive. Quando la notizia si è sparsa in città, è montata la preoccupazione per i dipendenti della società, molti dei quali si sono recati in Pronto soccorso all’Annunziata per chiedere di poter effettuare il tampone. Come da prassi, le autorità sanitarie hanno avviato il contact tracing, per risalire alle persone maggiormente a rischio. In questo caso saranno anche i sindacati dell’azienda ad avere un ruolo nell’indagine epidemiologica. Domani mattina, infatti, incontreranno il management sanitario dell’ospedale per ricostruire la catena dei contatti avuti dall’uomo nelle ultime settimane.