Coronavirus, contagio nella sede periferica della Regione a Cosenza Un dipendente degli uffici di Vaglio Lise sarebbe risultato positivo al Covid. Avviata la ricostruzione dei contatti, colleghi in quarantena

COSENZA C’è una certa apprensione in uno degli uffici periferici della Regione. A Cosenza, nella zona di Vaglio Lise, ha sede una sezione distaccata del dipartimento Agricoltura. È lì che, secondo quanto appreso dal Corriere della Calabria, lavorerebbe un dipendente che sarebbe risultato positivo al Coronavirus nelle scorse ore. La notizia circola da oggi negli ambienti della Cittadella (e ovviamente a Cosenza) e pare che uno dei colleghi dell’uomo sia stato messo in quarantena dalle autorità sanitarie in attesa di effettuare un tampone, previsto per il 22 ottobre. C’è attesa per le determinazioni della burocrazia, che avvierà il protocollo standard, con annessa sanificazione dei locali. Ma a Catanzaro serpeggia un po’ di preoccupazione perché i colleghi delle sedi periferiche si recano spesso in Cittadella per confrontarsi con il cuore delle attività regionali. Tutte valutazioni che spettano al dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza, che ha avviato la consueta indagine epidemiologica per il tracciamento dei contatti del dipendente.