Igreco Ospedali: «Tamponi a tutto il personale e ai pazienti delle strutture» La direzione degli ospedali riuniti evidenzia il lavoro di prevenzione fatto dal management sanitario per evitare i contagi all'interno delle strutture sanitarie

COSENZA «Prevenzione, in tutte e quattro le strutture de Igreco Ospedali Riuniti (La Madonnina, Madonna della Catena, Sacro Cuore, RSA San Carlo Borromeo di Panettieri) gli standard di sicurezza erano e restano elevatissimi» è quanto comunica la direzione sanitaria delle strutture che operano in provincia di Cosenza. «Che si tratti di degenza, di una semplice visita ambulatoriale, di un intervento programmato o ancora, di un elementare controllo, tutti possono avere la certezza che chi è sdraiato nel letto accanto o chi ci siede di fronte nella sala d’attesa è stato sottoposto a tampone antigenico e, naturalmente, è risultato negativo». È quanto fa sapere Giancarlo Greco, responsabile de iGreco Ospedali Riuniti, sottolineando che a tutela della salute di tutti, lo stesso trattamento viene riservato non solo ai pazienti, ma a tutto il personale medico e paramedico che indossa in qualsiasi momento i dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiere ecc). «Per l’accesso a tutte le strutture – conclude Greco – è obbligatorio il tampone con esito negativo a maggiore tutela della salute di tutti».