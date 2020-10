Cosenza, neonato morto all’Annunziata: disposta l’autopsia A denunciare alla magistratura l’accaduto una coppia originaria di Castrovillari. L’esame autoptico è il primo passi per chiarire eventuali profili di natura penale Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Hanno deciso di chiedere l’intervento della magistratura i genitori di un neonato deceduto all’ospedale di Cosenza a meno di 24 ore. La coppia originaria di Castrovillari vuole vederci chiaro su quelle che sono le circostanze che riguardano il decesso del loro piccolo bambino e proprio per questo la procura di Cosenza ha aperto un fascicolo d’indagine per riscontrare eventuali responsabilità da parte degli operatori sanitari che hanno avuto in cura il neonato. Proprio per questo motivo, nel pomeriggio sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso e definire, qualora sussistano gli elementi, un eventuale quadro indiziario riconducibile ai sanitari.