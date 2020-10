Il Plenum del Csm nomina il presidente di sezione penale del Tribunale di Cosenza Scelta all’unaminità Carmen Ciarcia, gip di Castrovillari. Il magistrato non ha mai presentato sentenze in ritardo: il curriculum mette tutti d’accordo Stampa articolo

Condividi su









ROMA Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato all’unanimità presidente di sezione penale del Tribunale di Cosenza, Carmen Ciarcia, gip di Castrovillari.

La nomina della Ciarcia ha prevalso sulle altre poiché il magistrato ha svolto funzioni di coordinamento su sei giudici togati e sei onorari, ha presieduto per quattro anni il collegio penale e per altri 4 anni il collegio civile. Non ha mai depositato sentenze in ritardo e ha mantenuto alti standard nel proprio Ufficio azzerando la pendenza del gip e delle sezione lavoro. Un curriculum che ha messo d’accordo il Plenum il quale ha concordato nella scelta all’unanimità.