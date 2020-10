È morta la presidente Jole Santelli La governatrice è venuta a mancare nelle scorse ore nella sua abitazione di Cosenza. Già parlamentare e sottosegretaria, era iscritta a Forza Italia dal 1994. Aveva 51 anni Stampa articolo

CATANZARO È morta nella sua abitazione di Cosenza la presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Santelli, che aveva 51 anni, lottava da tempo contro un cancro. Secondo quanto appreso le sue condizioni si sarebbe aggravate negli ultimi giorni, nei quali si è recata comunque in Regione per lavorare. Ieri aveva avuto incontri politici a Cosenza e nel pomeriggio aveva rilasciato un’intervista a un importante rivista internazionale. È stata la sorella, stamani, a scoprire che Jole Santelli era morta. L’ora della morte è da stimare a dopo la mezzanotte. La causa del decesso, invece, sarebbe da ascrivere a una emorragia interna causata dalle patologie di cui soffriva.

La governatrice si sottoponeva da tempo a una serie di cure e delle quali aveva parlato anche nei giorni in cui la sua candidatura è stata ufficializzata. Sulle voci riguardanti il suo stato di salute, Jole Santelli si era resa protagonista di uno sfogo sui social, alcune settimane fa, bollandole come cattiverie.

Oggi la notizia della scomparsa della governatrice ha colpito la politica e la Cittadella regionale come un macigno. Prima donna presidente della Regione Calabria, Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020. La camera ardente sarà allestita nel Comune di Cosenza.

LA CARRIERA POLITICA Santelli, di Forza Italia, prima di diventare presidente della Regione, e’ stata deputata. La prima elezione alla Camera nel 2001. Nella sua carriera politica è stata sottosegretaria al ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel Governo Letta. Laureata all’Università La Sapienza di Roma, era iscritta a Forza Italia dal 1994.