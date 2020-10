Il coraggio e il sacrificio di Jole Santelli – VIDEO RACCONTO di Danilo Monteleone – L’altro Corriere Tv Stampa articolo

Condividi su









Audace, determinata, con una lunga carriera politica alle spalle e con una grande, grandissima responsabilità, governare la regione più complessa e difficile d’Italia.

Riuscire lì dove in tanti hanno fallito, provare a smentire la storia politica ed amministrativa di una regione che elegge Presidenti sull’onda di una speranza nuova e poi, quasi ineluttabilmente, li consuma e li cambia sull’altare della disillusione.

Jole Santelli, prima Presidente donna della Calabria, non avrà la possibilità di portare fino in fondo l’ardimentosa sfida che aveva scelto, per se stessa e per la Regione; su di lei e sui suoi propositi ha vinto stanotte un nemico più grande, più subdolo, più ostinato.

Uno di quelli che demolisce le nostre certezze, piega il fisico prima che la mente, fissa scadenze che non posso essere previste, assegna significati diversi – e forse più realistici – alle cose della vita che, improvvisamente, ci appaiono ben più piccole di come le immaginiamo.

Dall’insediamento di Jole Santelli alla guida della Calabria sono passati appena otto mesi durante i quali la pandemia ha alterato ogni possibilità di giudizio, di confronto, di analisi; la casa bruciava e brucia per ragioni nuove, è stato ed è difficile, dunque, articolare le riflessioni su programmi, prospettive, scelte politiche ed amministrative.

Ma in questo contesto, noi che non le abbiamo fatto alcuno sconto, alcune cose possiamo dirle, di Jole Santelli, della sua scelta, del suo percorso.

Molti, sapendo della battaglia che conduceva, pensavano che la sua scelta fosse incoscienza, in questi mesi e soprattutto stanotte ha dimostrato invece che si trattava di coraggio e di sacrificio; ha scelto un impegno gravoso pur essendo cosciente di dividere le forze tra il suo destino e quello della Calabria.

Sulle scelte fatte invece in questi otto mesi di governo ci sarà tempo e modo per ragionare.

Ora si apre per la Regione una pagina difficilissima e per quanto i meccanismi istituzionali garantiscano un percorso lineare fino alla nuova scelta degli elettori, l’auspicio è che il mondo politico ed istituzionale si mostri, maggioranza ed opposizione, capace di affrontare il mare e le sue tempeste.

E così facendo rendendo merito a chi, come Jole Santelli, è morta sul ponte di comando.