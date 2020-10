Coronavirus, il sindaco di Cosenza dispone la chiusura di alcune classi

L’ordinanza firmata da Mario Occhiuto prevede la sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in alcune aule della scuola primaria “Alvaro” e dell’Istituto comprensivo “Zumbini”

COSENZA Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ha disposto la sospensione a partire da domani, a causa dell’emergenza Covid-19, delle attività scolastiche di alcune classi di due istituti comprensivi della città. A darne notizia, lo stesso primo cittadino.

Nell’ordinanza vengono disposte la sospensione, in via cautelativa, delle attività scolastico-didattiche per consentire la sanificazione del plesso della Scuola primaria “C. Alvaro” dell’istituto Comprensivo Cosenza III V. Negroni” nella giornata di lunedì, 19 ottobre.

Sospende sempre in via cautelativa le attività delle classi 1M, 2M, 1D nel plesso di via Misasi, delle classi 2A, 4A, 5A del plesso di via Milelli dell’Istituto comprensivo Cosenza I “B. Zumbini” e le classi 2C, 2D plesso della Scuola primaria “C. Alvaro” dell’istituto Comprensivo Cosenza III V. Negroni” dal 19 al 24 ottobre compreso, in attesa dell’esito dei tamponi che saranno comunicati dall’Asp.

«Mi dispiace molto sospendere le lezioni in presenza – scrive il sindaco Occhiuto sulla sua pagina Facebook – perché ho percepito nei ragazzi, all’inizio dell’anno scolastico, una grande emozione e la voglia di ricominciare. Ma è stato necessario. Nella città di Cosenza la situazione è sotto controllo ma i casi di contagio in Italia sono in aumento per cui è assolutamente importante rispettare le misure di prevenzione».