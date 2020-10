Notte di fuoco a Schiavonea, incendiate tre auto Uno dei mezzi completamente distrutto. Preoccupazione per la vicinanza con alcuni cavi elettrici e una centralina del gas Stampa articolo

CORIGLIANO ROSSANO Dopo un periodo di apparente calma, un’auto è stata data alle fiamme a Corigliano Rossano. Il nuovo fatto di cronaca è accaduto nella notte a Schiavonea, in via Lisbona, dove con mano presumibilmente dolosa, ma sulla cui matrice stanno indagando i carabinieri, è stata incendiata una Mercedes di un imprenditore del luogo. Le fiamme divampate hanno interessato altri due mezzi, uno dei quali andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano, i carabinieri di Corigliano ed anche i tecnici di Enel e Italgas perché il fuoco sviluppatosi dal rogo ha reciso alcuni cavi del servizio di energia elettrica e bruciato una centralina del gas. Attimi di preoccupazione durante la fase di spegnimento per il timore che la commistione fra gas e fiamme potesse creare ulteriori problemi. Riprendono gli atti incendiari, dunque, dopo i tantissimi episodi del genere registrati nelle scorse settimane e negli ultimi mesi, culminati a settembre con l’incendio di undici mezzi in un parcheggio multipiano sotterraneo a Rossano per un totale di 17 mezzi a fuoco in una sola settimana. (lu.la.)