Vittima numero 39 in provincia di Cosenza, in ospedale muore una paziente di Casali del Manco La donna si trovava ricoverata all'ospedale civile dell'Annunziata. Era, secondo quanto riportato da una comunicazione del comune, una residente della casa di cura "L'incontro"

CASALI DEL MANCO Arrivano a 39 i decessi in provincia di Cosenza di persone risultate positive al Covid-19. L’ultima in ordine di tempo è una donna, residente nel comune di Casali del Manco, ma che si trovava ricoverata all’ospedale civile di Cosenza dopo aver contratto il virus. La paziente, come riporta una comunicazione ufficiale del comune di Casali del Manco, era in cura nella residenza per anziani “L’Incontro” dove si registrano dei contagi. Nella struttura gli anziani sono monitorati dalla task force medica dell’Asp di Cosenza affinché possano ricevere le cure migliori per superare questo periodo di azione del virus. Il comune di Casali del Manco, insieme a quello di Celico è dichiarato “zona rossa” dalla notte di domenica 18 ottobre, oltre ai casi di positività al virus e ai 4 ricoveri nell’ospedale, la comunità casalina già nei giorni scorsi aveva perso un concittadino. «Ai familiari, un grande abbraccio intriso di speranza, affinché la dipartita della nostra cittadina non resti vana – scrive l’amministrazione comunale -. All’intera popolazione rinnoviamo l’invito ad uscire solo per comprovate esigenze e necessità, perché questo virus non guarda in faccia a nessuno».