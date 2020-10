Cosenza, 16 positivi al Coronavirus nel Villaggio rom Si tratta di pazienti che al momento non presentano nessuna sintomatologia, come previsto per il protocollo sanitario sarà effettuata un’indagine epidemiologica Stampa articolo

COSENZA Nuovo focolaio di contagi nella città di Cosenza. Dall’indagine epidemiologica realizzata dai sanitari dell’Asp di Cosenza sono risultati positivi al Covid-19, sedici residenti nel villaggio Rom di via degli Stadi. In base a quanto riferito da fonti sanitarie, tutti i nuovi contagiati non presenterebbero nessuna sintomatologia per questo motivo non è stato richiesto nessun ricovero ma di osservare la quarantena fiduciaria. Come da protocollo altri controlli verranno fatti sugli stretti contatti delle persone che abitano uno dei quartieri più popolosi della città di Cosenza.