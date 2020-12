Cosenza, raccolta fondi per la “Terra di Piero”. «Vicinanza ai più bisognosi» Il Circolo della stampa ha partecipato all’organizzazione del pranzo di Natale dell’associazione cosentina. Confezionate diverse migliaia di pacchi Stampa articolo

COSENZA Una raccolta fondi è stata promossa dal Circolo della Stampa di Cosenza in favore dell’associazione di beneficenza “La Terra di Piero”.

«Le donazioni dei soci che hanno dato il proprio contributo all’iniziativa di solidarietà – è detto in un comunicato – sono state consegnate al referente Sergio Crocco da parte del presidente Franco Rosito, accompagnato dal vicepresidente vicario Franco Mollo, dal segretario Franca Ferrami e dal consigliere Monica Perri che, in rappresentanza anche del vicepresidente Franco Lorenzo, dei consiglieri Giuseppe Di Donna e Raffaele Zunino e di tutti i soci, si sono recati nella sede dell’Associazione, dove l’iniziativa è stata suggellata attraverso lo scambio dei gagliardetti. I fondi raccolti sono stati destinati all’organizzazione del pranzo di Natale per circa 700 bisognosi».

«Abbiamo voluto testimoniare la vicinanza a delle persone meno fortunate di noi – ha detto il presidente del Circolo della Stampa di Cosenza Franco Rosito – ed allo stesso tempo lanciare un messaggio: è importante aiutare chi aiuta, favorire ed incoraggiare gesti solidali, di attenzione al prossimo. Natale è soprattutto questo: prendersi cura degli altri. Lo ha ricordato bene il nostro socio e consigliere dell’Ordine regionale dei Giornalisti, Don Enzo Gabrieli, che in una riunione a distanza che abbiamo promosso qualche giorno fa tra i soci del Circolo, ha voluto sottolineare il senso profondo di questo Natale straordinario che è di nuova speranza per tutti».

«La solidarietà dei cosentini – ha detto Sergio Crocco – ci ha travolto. Abbiamo ricevuto migliaia di pacchi con cui abbiamo potuto rendere felici tanti bambini di numerose case famiglia della provincia. Con la donazione del Circolo della Stampa di Cosenza abbiamo dato un piccolo ristoro a persone meno fortunate».