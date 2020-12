Precipitato dal sesto piano a Cosenza, si indaga sulle dinamiche della morte Il corpo di un uomo di 44 anni è stato trovato nell’area di Vaglio Lise. Presenterebbe diverse escoriazioni tra cui un a più evidente sulla nuca. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, disposta l’autopsia Stampa articolo

COSENZA Sarebbe precipitato dal sesto piano del palazzo dove viveva coi propri familiari, Gialuca Donvito, 44enne trovato cadavere ieri nell’area di Vaglio Lise, a Cosenza. L’indagine è appena iniziata, i carabinieri della Compagnia di Cosenza non escludono alcuna ipotesi.

Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri in via Pietro Nenni e quello che ha subito attirato l’attenzione degli astanti sono state le evidenti escoriazioni su diverse parti del corpo e sulla nuca, che aveva fatto pensare ad una colluttazione. Gli inquirenti cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e Vigili del fuoco. La procura di Cosenza ha aperto un fascicolo d’indagine ed è stata disposta l’autopsia.