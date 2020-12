Provincia di Cosenza, già pronto il ricorso contro l’indizione delle elezioni Una decina di consiglieri di entrambi gli schieramenti pensa di rivolgersi al Tar. Intanto si profila la candidatura del sindaco di San Giovanni in Fiore Succurro: sarà lei a sfidare Iacucci Stampa articolo

di Fabio Benincasa

COSENZA Ieri la firma sul decreto di convocazione delle elezioni per il rinnovo del presidente della Provincia di Cosenza (LEGGI QUI), nelle prossime ore il possibile ricorso al Tar di chi si oppone alla decisione presa dall’attuale guida dell’Ente, Franco Iacucci. Il motivo è presto spiegato. Iacucci, infatti, ha indetto le elezioni per scegliere il nuovo presidente della Provincia (prevista domenica 7 febbraio 2021) e non quelle di secondo livello del Consiglio provinciale. Ed è questo il motivo della contesa, che ha spinto una decina di consiglieri di entrambi gli schieramenti a pensare di rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale.

Il Consiglio provinciale, a differenza di quanto avviene per l’elezione del presidente, si rinnova ogni due anni: l’ultima elezione è datata 24 febbraio 2019. Secondo i consiglieri di opposizione, invece, entrambe le elezioni si potrebbero e dovrebbero tenere in un’unica giornata (il 7 febbraio 2021). Questo comporterebbe una riduzione drastica dei costi, uno spreco minore di risorse e sopratutto il rispetto del divieto di assembramento. Tutti i consiglieri, infatti, sono chiamati ad eleggere sia il presidente che i rappresentanti del Consiglio.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più, ma il clima è già rovente. Rumors parlano di una ricandidatura di Iacucci mentre per quanto riguarda il suo possibile rivale è forte il nome di Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore. (redazione@corrierecal.it)