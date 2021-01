Occhiuto presenta il nuovo campo scuola Coni. «Cosenza non si ferma» Il primo cittadino annuncia la fine dei lavori del nuovo impianto sportivo di via degli Stadi disponibile per gli atleti nel prossimo futuro Stampa articolo

Condividi su









COSENZA «Fantastico il nuovo campo scuola Coni di via degli Stadi, disponibile per gli atleti cosentini non appena il Covid lo permetterà, grazie ai lavori effettuati dall’Amministrazione comunale di Cosenza sotto il coordinamento dell’Assessore Carmine Vizza e finanziati dal Credito sportivo». A dare l’annuncio sui social è il primo cittadino Mario Occhiuto.

«I lavori hanno riguardato il rifacimento della pista principale, del nuovo pistino in resina per gli amatori e delle strutture interne (come la sala stampa e gli spogliatoi realizzati in precedenza), i seggiolini sulla tribuna che fa da cornice alla pista. Al di là dell’estetica ad alzare il livello ci penserà il sistema di automisurazione delle prestazioni. Il progetto, infatti, contempla anche l’istallazione dell’innovativo sistema di rilevamento “SmarTracks”: la pista di Cosenza è la prima nel Sud Italia che potrà usufruire di un servizio del genere. Una tecnologia che consentirà a più atleti, simultaneamente, di registrare attraverso un’app le prestazioni cronometriche. Sarà la novità che potrà essere sdoganata in questo nuovo anno e consentirà alle società di atletica che usufruiscono della pista di poter rifiatare.

La nuova pista di atletica di via degli Stadi si sposa alla perfezione con tutto ciò che – di sportivo – orbita in quella zona. A cominciare dallo stadio “Marulla”, soggetto di recente a restyling, per poi proseguire con i campi da tennis (in erba sintetica e terra battuta) e da padel (di nuovissima generazione) del Tc Cosenza e con la Polisportiva Real Cosenza.

Si concretizza una parte del progetto dell’Amministrazione comunale che prevede in questa zona una “Cittadella dello Sport” che dovrebbe essere completata poi con la realizzazione del nuovo avveniristico Stadio polifunzionale (di cui è stato appaltato il progetto) e con la pista ciclabile (già realizzata) e l’asse di verde attrezzato su Viale Magna Grecia.

Cosenza non si ferma».