Cosenza, tratta di esseri umani: arrestato un 38enne bengalese Gli agenti lo hanno rintracciato in un centro di accoglienza straordinario di Carolei. Stampa articolo

Condividi su









COSENZA La Squadra Mobile e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza hanno eseguito un provvedimento di arresto provvisorio a fini estradizionali nei confronti di un cittadino bengalese, di 38 anni, ricercato dalle autorità del suo Paese perché ritenuto responsabile di gravi reati contro la persona e in materia di tratta di esseri umani. Gli agenti lo hanno rintracciato in un centro di accoglienza straordinario (C.A.S.) di Carolei. Il bengalese, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.