Operazione sicurezza all’autostazione di Cosenza 15 telecamere “sorveglieranno” l’area dell’Autostazione situata nel centro della città di Cosenza. A breve anche un dispositivo per il riconoscimento delle targhe degli autoveicoli in transito. Stampa articolo

Condividi su









COSENZA Lotta al degrado e all’abbandono. L’area dell’Autostazione situata nel centro della città di Cosenza è stata dotata di un sistema di videosorveglianza la cui istallazione prevede l’utilizzo di 15 telecamere per consentire il controllo capillare della zona maggiormente interessata alla mobilità cittadina, considerati gli arrivi e le partenze giornalieri previsti per tutti i comuni della provincia ed i collegamenti regionali, nazionali e internazionali che transitano dall’Autostazione. Il sistema, attivo h24, potrà essere accessibile alle forze di polizia ed a breve sarà possibile anche effettuare un ulteriore monitoraggio del traffico degli autoveicoli grazie ad un dispositivo che consente la lettura ed il riconoscimento delle targhe degli autoveicoli che, pertanto, per poter accedere, dovranno preventivamente essere autorizzati dalle Ferrovie della Calabria.

Attraverso la verifica delle targhe sarà infatti possibile mantenere il controllo anche degli automezzi in movimento nell’area altamente frequentata dai viaggiatori. L’adozione di tutte queste misure consentirà finalmente di poter controllare tutti i movimenti che avvengono all’interno della stazione dei bus.