Recovery plan, Occhiuto: «Sul fondi per il Sud fanno il gioco delle tre carte» Il deputato forzista attacca il governo: «Per l’80% quei finanziamenti sono già destinati al Meridione». E chiama a una reazione i governatori «al di là dei colori politici» Stampa articolo

Condividi su









COSENZA «Conoscete il gioco delle 3 carte? È quello che sta accadendo con le risorse destinate al Sud nel Recovery Plan. In pratica, il Governo sta spacciando come risorse aggiuntive per il Mezzogiorno, fondi in realtà già destinati alle regioni meridionali». Il deputato forzista Roberto Occhiuto boccia così le politiche governative. «I 20 miliardi del Fondo sviluppo e coesione, che oggi Conte e i suoi ministri hanno dirottato nel calderone del Recovery Plan, sono infatti per l’80% già destinati al Sud – spiega –. Oggi i Presidenti di Regione sono a colloquio con il Governo anche sugli orari di chiusura dei bar».

«Sarebbe utile – continua Occhiuto – però che tutti i governatori del Sud, al di là dei colori politici, perché questa battaglia non è né di destra né di sinistra, si facessero sentire per pretendere davvero risorse aggiuntive nel Recovery plan da destinare a progetti concreti, che possono partire domani mattina come nuove infrastrutture, ospedali, banda larga e connettività. Il tempo dei proclami è scaduto».