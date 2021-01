Asp di Cosenza, primo giorno di lavoro per il nuovo commissario La Regina Scelto dal commissario regionale alla Sanità Guido Longo, il neo funzionario vanta una lunga esperienza come manager nel settore sanitario Stampa articolo

COSENZA Oggi l’arrivo a Cosenza e il primo contatto con la nuova realtà. Vincenzo La Regina, nato a Rotonda, è stato nominato Commissario Straordinario dell’Asp di Cosenza. Scelto dal commissario regionale alla Sanità Guido Longo, La Regina vanta una lunga esperienza come manager nel settore sanitario e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di direttore del distretto della salute di Lauria. Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Bologna, ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Nel 2004 è stato docente al Master in “Comunicazione e informazione alimentare e nutrizionale” all’Università degli Studi “Tor Vergata” ed anche docente presso l’Università di Foggia, Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche. La Regina è atteso da un delicato compito: mettere ordine nell’Azienda sanitaria provinciale bruzia e affrontare le difficoltà dettate dall’aumento del contagio da Covid nella provincia calabrese maggiormente colpita dagli effetti del virus. (f.b.)