Caruso-Fabiano, intesa per «lavorare insieme al servizio di Cosenza e dei cosentini» Il candidato a sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha incontrato ieri sera sulla piattaforma online Meet, la prof.ssa di matematica dell'Unical, Delly Fabiano

Il candidato a sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha incontrato ieri sera sulla piattaforma online Meet, la prof.ssa di matematica dell’Unical, Delly Fabiano che lo aveva sollecitato a scendere in campo alle prossime amministrative, seguita da tante altre espressioni della società civile e che ancora, peraltro, pervengono copiose. «Avevo già avuto modo di ringraziare sulla stampa ed in privato la prof.ssa Fabiano per le parole di stima e di apprezzamento che aveva espresso per la mia persona – afferma Caruso – Ora, a seguito della ufficializzazione della mia decisione di candidarmi a Sindaco, ho avvertito la necessità di incontrarla per un confronto ampio e schietto sulle problematiche di Cosenza, sulle prospettive da offrire ai cosentini e sull’azione più complessiva da mettere in campo per soddisfare i bisogni, le esigenze e le aspettative della città e dei suoi cittadini». Con la Fabiano – continua – abbiamo dato vita ad una discussione costruttiva e molto proficua, nel corso della quale è emerso un comune sentire su molti aspetti della futura governance che si vuole costruire per Cosenza, oltre che su diversi temi più squisitamente politici. Tra questi è prevalsa l’idea e la volontà di portare avanti un’ iniziativa determinata per riaffermare il primato della buona politica, da mettere al servizio della città, anche al fine di arginare la degenerazione e la corruzione di certa politica e con essa anche quel populismo becero ed illogico e quel falso civismo che stanno arrecando gravi danni nel Paese e nel mondo. E’ apparso sin da subito chiaro ad entrambi, inoltre, che c’è una comune aderenza alla ideologia riformista, che rappresenta la piattaforma su cui ho già detto di voler costruire il mio progetto di città e rispetto al quale si stanno registrando numerose altre adesioni».

«Visione comune anche sui tre pilastri che sosterranno la mia azione amministrativa: legalità, trasparenza e solidarietà – conclude Franz Caruso – oltre che sugli aspetti più squisitamente programmatici che delineeremo insieme. Ed, infatti, rispetto a tale condivisione progettuale e di idee ho chiesto alla prof. Fabiano di affiancarmi attivamente e direttamente, a supporto di un’azione più complessiva e generale che insieme metteremo in campo il rilancio della nostra città». La proposta di Caruso è stata accettata da Fabiano che sin da subito, inizierà ad affiancare il lavoro del candidato a sindaco riformista, per vincere la battaglia elettorale e per amministrate con dignità, per come i cosentini meritano, il capoluogo Bruzio.