Uccise a colpi di fucile il padre, Manzi lascia il carcere La Corte di Assise di Appello di Catanzaro ha disposto nei confronti del 28enne il regime dei domiciliari

CORIGLIANO ROSSANO In accoglimento della richiesta avanzata dall’avvocato Ettore Zagarese, lascia il carcere il giovane rossanese Alessandro Manzi, accusato di omicidio volontario per aver ucciso a colpi di fucile il proprio padre Mario, 50enne, la sera del 17 novembre 2017 sull’uscio di casa, in un’abitazione degli alloggi popolari di viale Sant’Angelo nell’area urbana di Rossano. La Corte di Assise di Appello di Catanzaro, valutando favorevolmente la condotta processuale serbata dal giovane nel corso del procedimento e tenendo in debita considerazione le motivazioni che lo avevano portato a commettere il delitto, ha disposto nei suoi confronti il regime dei domiciliari. Il 28enne Alessandro Manzi, che subito dopo il fatto si era costituito ai Carabinieri di Rossano, percorrendo a piedi il tratto di strada che divide la sua casa dalla Compagnia della Benemerita, si era immediatamente assunto la responsabilità dell’accaduto narrando di come fosse arrivato ad un punto di saturazione dopo anni di vessazioni all’interno delle mura domestiche che condivideva con il padre, noto pregiudicato, e con la sua famiglia. Per tali fatti la Corte di Assise di Cosenza lo aveva condannato in primo grado alla pena di 18 anni e 10 mesi di reclusione (il Pubblico Ministero di udienza aveva chiesto la condanna all’ergastolo). Pena poi ridotta a 9 anni di reclusione all’esito del giudizio di secondo grado lo scorso ottobre, in accoglimento dell’appello proposto dal legale del ragazzo.