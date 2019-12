Stabilizzati i 148 precari di Corigliano Rossano. Uno andrà in pensione fra sei mesi Dopo una vita di lavoro Lsu e Lpu hanno sottoscritto il loro primo contratto a tempo indeterminato e fra tre anni sarà full-time. Grande festa nel ricordo di Giovanni Milito

Condividi su









di Luca Latella

CORIGLIANO ROSSANO Non è stato solo un regalo di Natale ma della vita. Sì, perché in serata 148 lavoratori precari da una vita del comune di Corigliano Rossano – fra Lsu e Lpu – hanno sottoscritto il loro primo contratto a tempo indeterminato, seppur part-time che solo fra tre anni si trasformerà in full-time a 36 ore settimanali.

Dopo una vita vera e propria passata da precari giunge finalmente la tanto agognata stabilizzazione, nonostante lo stipendio rimarrà a carico della Regione, del Ministero del Lavoro ed una piccola parte del Comune.

Con una retribuzione che si aggira fra i 12 ed i 13 mila euro annui, quindi non di certo alta o adeguato al costo della vita, i 148 Lsu ed Lpu potranno comunque guardare con un pizzico di serenità in più al futuro fra previdenza e tredicesime. Un passo in avanti, dopo anni di sofferenze e lotte sindacali.

Per qualcuno, però, avrà il sapore della beffa perché il più “anziano” del gruppone andrà in pensione fra sei mesi. Il più “giovane” fra i 149 ha compiuto, invece, “appena” 44 anni e tutti sono stati sottoposti, nelle scorse settimane ad un concorso o un colloquio ad hoc.

Fino a ieri solo una vita di lavoro, quindi, con pochi riconoscimenti e tantissimi sacrifici e con il pensiero fisso di uscire di casa tutti i santi giorni per sbarcare il lunario, sperando di non avere problemi. Il sogno di svegliarsi con un pizzico di tranquillità in più e col coraggio di guardare negli occhi i figli, si è avverato.

Ovviamente, dopo la firma sul contratto, non è mancato il momento di grande festa, forse la più bella della loro vita, ma anche di grande commozione nel ricordare Giovanni Milito, il loro collega scomparso nel 2017.

Rientreranno tutti nelle categorie A, da B1 (a 27 ore settimanali) B3, C e D (a 18 ore), con l’impegno di raggiungere il full-time, come accennato, fra tre anni.

Insomma, per i 148 “vecchi-nuovi” dipendenti del comune di Corigliano Rossano, il 2020 non poteva nascere sotto migliori auspici. (l.latella@corrierecal.it)