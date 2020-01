Rapani (Fdi) apre la campagna elettorale: «Esperienza al servizio della Sibaritide» L’evento di presentare delle linee programmatiche si terrà domenica 5 gennaio alle 17,30 all’Hotel San Luca, a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Ernesto Rapani aprirà la campagna elettorale per la candidatura al rinnovo del Consiglio regionale, a Corigliano Rossano, domenica 5 gennaio. Il già coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, è il candidato a rappresentanza della Sibaritide nel partito di Giorgia Meloni.

L’evento, previsto all’Hotel San Luca, a Rossano, a partire dalle 17,30, si aprirà con i saluti di Salvatore Perfetto, responsabile del movimento giovanile, di Claudio Roseto, responsabile territoriale Alto Jonio e di Luigi Lirangi, portavoce provinciale del partito. A seguire interverrà l’on. Wanda Ferro, attuale coordinatore regionale di Fdi, nominata a seguito della candidatura di Rapani, che concluderà la kermesse.

«Sempre dalla stessa parte a difesa del territorio, un territorio così vasto ed importante come la Piana di Sibari, che sono orgoglioso di poter rappresentare nella lista di Fratelli d’Italia. Determinazione, esperienza – ha dichiarato Ernesto Rapani nell’annunciare la manifestazione – e rispetto per la nostra terra saranno i valori di riferiomento che accompagneranno questa nuova sfida politica. Domenica pomeriggio sarà l’occasione per poter illustrare agli elettori i punti cardine del programma elettorale».