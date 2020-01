«Le Regionali hanno il loro Cetto». Baffa (con sigaro e whisky) finisce sull’HuffPost Il candidato leghista di Corigliano Rossano immortalato in un vasca mentre parla con il «gruppo revenge porn». Le giravolte politiche e il passaggio dal centrodestra ai Cinquestelle. Per poi tornare “a casa” Condividi su







CORIGLIANO ROSSANO Forse le Regionali hanno trovato il loro Cetto Laqualunque. O quantomeno un parente prossimo. Alfio Baffa era sfuggito a molti radar ma non a quelli dell’Huffington Post. Che gli ha dedicato un pezzo, con tanto di video definito «allucinante» (qui articolo e video). Baffa parla direttamente da una vasca da bagno, si rivolge al «gruppo revenge porn» e dice di essere stato da poco alla manifestazione di Salvini a piazza San Giovanni. «Il pittoresto incombe», scrive il portale. Per poi elencare una serie di caratteristiche non proprio esaltanti del candidato alle Regionali sotto le insegne della Lega. «Roba che se lo vede Alberto da Giussano lo insegue a colpi di spadone – scrive l’HuffPost – . Guardatelo: nudo, immerso nella vasca da bagno – idromassaggio va da sé – con il sigaro e un bicchierozzo di whisky. Uno spot, questo, che fa più danno dei 49 milioni di euro di rimborsi che la Lega deve restituire».

Come una caricatura, Baffa condivide, sempre secondo l’Huffington «su facebook una massima di Cetto, “chiu pilu pi tutti”, ma è anche un trasformista di professione». Perché, scorrendo il suo profilo Facebook, salta fuori che è stato di tutto: «berlusconiano negli anni d’oro del Cavaliere, poi verdiniano ai tempi di Ala, e poi ancora – ma questo è omesso dalla pagina facebook – militante del M5S». Il 27 febbraio del 2018, a pochi giorni dalle elezioni politiche che hanno registrato l’exploit delle truppe di Luigi Di Maio, divenne grillino: «Da Consigliere Comunale dell’attuale maggioranza del Comune di Corigliano Calabro – scriveva – mi preme l’obbligo e il dovere di informare la cittadinanza e l’amministrazione comunale della mia adesione, a decorrere da oggi, al Movimento 5 Stelle. La mia adesione matura dopo una lunga e travagliata riflessione che mi ha portato alla convinzione di non poter sostenere più alcun partito politico. La sfiducia nei confronti dei partiti e le esagerate promesse degli esponenti politici in competizione mi hanno indotto a scegliere il Movimento 5 Stelle e non collocarmi tra quella percentuale di delusi che non andrà a votare».

Durò poco: presto Baffa fu folgorato dal Capitano. Una giravolta favorita dalla vicinanza tra grillini e leghisti nel governo gialloverde. E, più generalmente, da una certa tendenza ad aggiornare le proprie idee politiche. La passione per il sigaro, invece, è rimasta immutata.