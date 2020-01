Liquami in un torrente a Rossano, denunciato il titolare di un frantoio CORIGLIANO ROSSANO Violazione alla normativa ambientale. Con questa accusa il titolare di un frantoio oleario con sede nell’area urbana di Rossano è stato denunciato dai carabinieri della locale Stazione Forestale….

Durante un controllo del frantoio i militari hanno accertato che lo scarico delle acque reflue industriali e sostanze solide della stessa natura, prodotte dal processo di lavorazione dell’impianto, erano convogliate attraverso un bypass per essere scaricate abusivamente nel vicino torrente Colognati.

Secondo quanto emerso dal controllo, un ingente quantitativo di acque di vegetazione, di lavaggio e sansa solida e liquida, al di fuori della pratica agronomica prevista, venivano trasportate e scaricate illecitamente all’interno di un invaso appositamente realizzato su un terreno di Paludi.

Da qui è scattata la denuncia per il proprietario del frantoio per trasporto, stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti e sono state sequestrate le condotte in pvc realizzate, un pozzetto, lo scarico finale, il terreno in cui insistono i riversamenti dei rifiuti solidi e liquidi e l’invaso realizzato.