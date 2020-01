Rifiuti, inizia la crisi anche nella Sibaritide I gestori degli impianti di smaltimento sono senza contratto. Conferimenti nelle discariche col contagocce mentre le risorse dell’Ato sono bloccate a Cosenza

CORIGLIANO ROSSANO Lo spauracchio che possa tornare a verificarsi l’emergenza ambientale è dietro l’angolo.

Un po’ ovunque a Corigliano Rossano – termometro per l’intera Sibaritide – iniziano a vedersi cumuli di spazzatura per le strade e pur con i “miracoli” e le buone intenzioni del servizio di raccolta e dell’impianto di smaltimento di Bicita, l’emergenza è dietro l’angolo. Perché l’Ato di Cosenza al momento non è in grado di sottoscrivere i nuovi contratti con i gestori di discariche e smaltimenti. Come nel caso di Bucita, appunto, dove opera la Ekrò che ha rallentato, e di molto, i conferimenti. A contratto scaduto dal 31 dicembre e senza ricevere rassicurazione alcuna su quanto potrà verificarsi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, per evitare l’interruzione di pubblico servizio presso l’impianto di smaltimento di rifiuti rossanese vengono conferiti uno o due mezzi al giorno e col contagocce. Troppo pochi, ovviamente, rispetto alle 80 tonnellate pro die previste a regime.

La società di igiene urbana, la Ecoross, intanto, ha tutti i mezzi in cantiere colmi di immondizia – e per sopperire all’emergenza vengono utilizzati anche automezzi destinati ad altri servizi – raccolta in città e in attesa di essere smaltita. A Corigliano e Rossano sono impiegati circa venti autocompattatori di grossa portata ed una trentina più piccoli.

Situazione simile a Bucita si starebbe verificando anche a Calabria Maceri, dove vengono conferite porzioni di umido derivanti dalla differenziata. Una boccata d’ossigeno, frattanto, potrebbe essere la messa in funzione della discarica di Cassano per la quale pare siano necessari alcuni giorni di lavori.

Nel frattempo, contrattualmente, è tutto bloccato. Perché l’Ato, pur potendo gestire in teoria delle risorse economiche assegnate dalla regione, comunque “bloccate” al comune di Cosenza a causa del dissesto finanziario, non possono farlo perché prive di personalità giuridica per sottoscrivere contratti, come spiegato dal sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, alcuni giorni fa.

Come un cane che si morde la coda, dunque, l’allarme vero è già iniziato, anche se c’è chi ipotizza tra gli addetti ai lavori – discesa della regione in campo a parte, come auspicato da Stasi che l’altro giorno ha criticato l’atteggiamento del presidente dell’Ato di Cosenza, il sindaco di Rende, Marcello Manna – che la matassa si possa sbrogliare anche solo con un impegno di spesa, una “promessa” ai gestori di impegnare le risorse appena libere dal giogo del bilancio cosentino. (l.latella@corrierecal.it)