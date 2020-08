Corigliano Rossano, Gianni Morandi affascinato dal Codex Continua il viaggio in Calabria del cantante e idolo dei social nella località ionica calabrese. Con una delegazione locale, l'”eterno ragazzo” ha fatto visita al Museo diocesano Stampa articolo

Condividi su









CORIGLIANO ROSSANO Continua il tour calabrese di Gianni Morandi. L'”eterno ragazzo” per queste vacanze estive ha scelto la nota località dello Ionio cosentino destreggiandosi con l’innata spontaneità che lo hanno fatto diventare uno degli idoli social degli ultimi anni, tra le bellezze che la città ha da offrire. Tra queste il “Codex Purpureus Rossanensis”, custodito al Museo diocesano al quale proprio Morandi ha deciso di fare visita accompagnato da una delegazione del luogo. Morandi è rimasto affascinato dalla bellezza del codice bizantino e non solo. Ma il suo viaggio non finisce qui e continuerà nei prossimi giorni con altre tappe tutte da scoprire