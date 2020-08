Nuovo caso Covid a Cassano. Papasso: «Si tratta di uno straniero» Il sindaco del centro dello Jonio cosentino con un post su Facebook ha comunicato il contagio: «È un cittadino del Bangladesh e si trova ricoverato all’Annunziata» Stampa articolo

CASSANO ALLO IONIO Nuovo caso di contagio da Coronavirus nella città di Cassano. È il secondo dall’inizio della pandemia. Questo nuovo caso riguarda un cittadino del Bangladesh, che non parla italiano e che da pochi giorni, sembra, era arrivato a Cassano. È ricoverato presso l’ospedale di Cosenza. A dare notizia di questo nuovo caso è stato il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, con un post sulla sua pagina facebook. «Sono stato informato – ha scritto il primo cittadino di Cassano – che un cittadino straniero, del Bangladesh, è ricoverato presso l’ospedale di Cosenza perché positivo al coronavirus. Non parla italiano. I sanitari sono riusciti a capire che sarebbe arrivato da pochissimi giorni a Cassano».

Il sindaco Papasso ha inteso rassicurare la cittadinanza annunciando che già sono state «avviate serrate indagini» e l’ha invitata «a non farsi prendere dal panico e ad affrontare questa nuova grave difficoltà con intelligenza e compostezza» . «Insieme alle strutture sanitarie, – ha sottolineato il sindaco Papasso – stiamo facendo tutto quanto è possibile, per tutti i necessari accertamenti e i conseguenti adempimenti. Vi terrò informati sullo sviluppo della vicenda», ha concluso il post il sindaco Papasso.

Sentito telefonicamente il primo cittadino cassanese ci ha dichiarato che si è già proceduto a individuare i coinquilini del cittadino del Bangladesh e a porli in “quarantena obbligatoria”, mentre giovedì saranno già sottoposti al tampone che sarà effettuato presso l’Usca di Cassano.