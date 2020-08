Precipita un aereo a Cassano, due morti – FOTO E VIDEO Il velivolo, a causa di un’avaria al motore, è caduto in un fondo agricolo di contrada Murate. Deceduti sul colpo le due persone a bordo. Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Il cordoglio del sindaco Papasso: «Notizia terribile che colpisce la nostra comunità» Stampa articolo

CASSANO ALLO JONIO Un deltaplano con due persone a bordo è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. L’incidente si è verificato intorno alle undici di questa mattina. Non c’è stato nulla da fare per le due le persone a bordo, entrambi sessantaseienni vercellesi di cui non si conoscono ancora i nomi. Sarebbero morte carbonizzate a causa dell’incendio che si è sviluppato dopo l’impatto al suolo. Il velivolo, partito dall’aviosuperficie di Sibari dopo aver fatto rifornimento, era in volo in direzione Piemonte. La meta, Vercelli, sarebbe stata raggiunta con un percorso a tappe, motivo che fa ritenere gli inquirenti che i due fossero piloti esperti. Secondo una prima ricostruzione alla base dell’incidente ci sarebbe stata un’avaria al motore del biplano.

Il velivolo è così caduto in una proprietà privata, un fondo agricolo in contrada Murate, nei pressi di Sibari prendendo fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce che hanno provveduto spegnere le fiamme, e i carabinieri della compagnia di Corigliano e della Tenenza di Cassano. Sul caso indaga la Procura di Castrovillari.

PAPASSO: «NOTIZIA TERRIBILE CHE COLPISCE LA NOSTRA COMUNITÀ» «Un piccolo aereo da turismo è caduto sul nostro territorio, nei pressi della contrada Murate. Il bilancio dell’incidente è terribile: due morti, si tratterebbe di due piloti di Vercelli». Lo afferma il sindaco di Cassano allo Jonio, Giovanni Papasso. «Dalle poche, frammentarie notizie raccolte al momento – aggiunge il primo cittadino – pare che i due signori sarebbero atterrati presso l’aviosuperficie Sibari flay la scorsa domenica. Poi si sarebbero spostati presso alcuni amici di Rossano Corigliano. Stamattina la ripartenza. Dopo pochissimo che il piccolo aereo si è alzato in volo, lo schianto ed il conseguente incendio che ha distrutto tutto».

«È una notizia terribile – conclude – che colpisce profondamente ogni coscienza umana. Sono addolorato e costernato. Esprimo il cordoglio dell’intera città di Cassano All’ionio. Alle famiglie ed agli amici delle povere vittime l’affetto, la solidarietà e l’abbraccio del sindaco, di tutta l’amministrazione comunale, di tutti i cittadini di Cassano Sibari». (lu.la.)