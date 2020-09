È Filippo Demma il super direttore del Parco archeologico di Sibari Il ministro della Cultura Franceschini annuncia i manager. In Calabria arriva l’archeologo che ha ricoperto un ruolo di responsabilità nel Parco dei Campi Flegrei Stampa articolo

ROMA Francesca Cappelletti alla Galleria Borghese, Stéphane Verger al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo, Edith Gabrielli per Vittoriano – Palazzo Venezia. Sono i tre nuovi super direttori di prima fascia i cui nomi sono annunciati oggi dal ministro della cultura Dario Franceschini insieme ad altri 10 super direttori che andranno a guidare altrettante realtà italiane dalla Biblioteca dei Girolamini a Palazzo Reale di Napoli, dal Parco Archeologico di Sibari a quello di Ostia antica. «Il modello italiano – dice Franceschini – è un’eccellenza nel mondo». A Sibari arriverà l’archeologo Filippo Demma, che ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Parco archeologico dei Campi Flegrei.

A valutare i candidati, ricordano dal ministero di beni culturali e turismo, è stata una commissione presieduta dal direttore del museo Egizio di Torino e composta dai direttori della National Gallery di Londra, del Prado di Madrid e da esperti di chiara fama. I candidati per i 13 istituti culturali statali dotati di autonomia erano 425.

«Tredici importanti realtà del patrimonio culturale italiano – sottolinea Franceschini – hanno ora un direttore selezionato tra i massimi esperti internazionali, grazie all’accurato e scrupoloso lavoro di valutazione effettuato da una commissione di alto livello scientifico che ringrazio pubblicamente per il grande lavoro svolto in questi mesi. Un metodo innovativo che sta contribuendo con successo alla modernizzazione del sistema museale nazionale».

Questi i nomi dei 13 nuovi direttori.

GALLERIA BORGHESE: Francesca Cappelletti è la nuova direttrice della Galleria Borghese. Professoressa ordinaria di Storia dell’Arte Moderna, Membro del Comitato scientifico della Galleria Borghese, Direttore scientifico della Fondazione Ermitage Italia.

MUSEO NAZIONALE ROMANO: Stéphane Verger è il nuovo direttore del Museo Nazionale Romano. Directeur d’études I classe all’Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris), Membro del Consiglio scientifico del Musée du Louvre.

VITTORIANO-PALAZZO VENEZIA: Edith Gabrielli è la nuova direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia. Direttrice della Direzione regionale Musei del Lazio, storica dell’arte.

BIBLIOTECA GIROLAMINI: Antonella Cucciniello è la nuova direttrice della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini di Napoli. Direttrice della Direzione regionale Musei Calabria, storica dell’arte.

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE: Luigi Gallo è il nuovo direttore della Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. Curatore presso le Scuderie del Quirinale, storico dell’arte.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE CAGLIARI: Francesco Muscolino è il nuovo direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari. Archeologo del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico di Pompei.

MUSEO NAZIONALE ABRUZZO DELL’AQUILA: La nuova direttrice è Maria Grazia Filetici. Architetto del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico del Colosseo.

MUSEO NAZIONALE MATERA: La nuova direttrice è Annamaria Mauro. Architetto del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico di Pompei.

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA: Il nuovo direttore è Stefano L’Occaso. Funzionario storico dell’arte del MiBACT con responsabilità direttive presso il Palazzo Ducale di Mantova. Già direttore del polo museale della Lombardia.

PALAZZO REALE DI NAPOLI: Il nuovo direttore è Mario Epifani Direttore di Palazzo Chiablese presso la Soprintendenza ABAP di Torino, storico dell’arte presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte.

PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA: Il nuovo direttore è Alessandro D’Alessio. Direttore della Domus Aurea, archeologo.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI: il nuovo direttore è Filippo Demma. Archeologo del MiBACT con responsabilità direttive presso il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

PINACOTECA NAZIONALE DI BOLOGNA: La nuova direttrice è Maria Luisa Pacelli . Curatrice mostre e musei delle Gallerie d’arte moderna e contemporanea a Ferrara, storica dell’arte.