Cassano, torna da Tirana positiva al Covid: disposta la quarantena La notizia è stata divulgata dal sindaco Papasso con un post sul suo profilo Facebook Stampa articolo

CASSANO ALLO IONIO Un nuovo contagio da Covid 19 a Cassano allo Jonio. Riguarda una ragazza rientrata da Tirana, in Albania.

Attualmente sono dieci i casi di Covid 19 nella città delle Terme, di cui 8 in quarantena nei loro domicili e due ricoverati presso l’ospedale civile “Annunziata” di Cosenza, mentre 3 sono le persone già guarite nel corso di questi mesi di pandemia.

La notizia della ragazza risultata positiva, già posta in quarantena obbligatoria, è stata diramata, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dal sindaco, Gianni Papasso. «Gli organi sanitari – ha scritto Papasso nel post – mi hanno comunicato che una nostra concittadina, rientrata da Tirana, sottoposta a tampone. è risultata positiva. È stata già disposta la quarantena sanitaria obbligatoria».

Papasso ha concluso il post lanciando un appello a tutti i suoi concittadini «a mantenere la calma e, soprattutto, a rispettare rigorosamente le norme anti Covid 19, usando le mascherine sia all’aperto che nei luoghi chiusi e rispettando il distanziamento».