Paola, 44enne muore dopo la caduta da una tettoia L’uomo ha probabilmente perso l’equilibrio per una folata di vento. Lavorava per sistemare un piccolo fabbricati in un terreno di sua proprietà

PAOLA Tragedia alla Vigilia di Capodanno a Paola, dove un uomo ha perso la vita dopo essere caduto da una tettoia. Il 44enne L. F. stava cercando di riparare la copertura di un piccolo fabbricato, quando presumibilmente a causa di una folata di vento è precipitato violentemente a terra.

Per l’uomo, ritrovato in un terreno di sua proprietà a Paola, non c’è stato nulla da fare. L’allarme era scattato già nella serata di ieri quando i familiari non vedendolo rincasare hanno avviato le ricerche.