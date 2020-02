Operazione “Tonno Rosso” tre indagati tornano in libertà Finirono agli arresti per dei tentativi di usura e tentata usura nei confronti degli armatori al largo del Tirreno cosentino

di Michele Presta

CATANZARO Il tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del tribunale di Paola nei confronti dei quattro indagati finiti nell’operazione “Tonno Rosso” condotta dalla Guardia di finanza coordinata dalla Procura tirrenica guidata da Pierpaolo Bruni. Per effetto della decisione del Tdl, Raffaele Mazzuca (difeso dagli avvocati Marina Pasqua e Pasquale Filippelli), Franco Pinto (difeso dagli avvocati Rossana Cribari e Giuseppe Bruno) e Carmine Piemontese hanno lasciato il carcere e nei loro confronti confronti é stato disposto l’obbligo di dimora. La posizione di Domenico Iorio sarà discussa il prossimo 18 febbraio.

L’INDAGINE «Siete a casa nostra», avrebbero intimato agli ignari pescatori di tonno che navigavano il Tirreno i quattro indagati. Sostiene l’accusa, infatti, che sarebbero loro i responsabili di tre episodi di estorsioni (uno dei quali aggravato dall’utilizzo di una pistola) avvenuti nel mese di maggio 2018, uno degli episodi è aggravato anche dall’utilizzo di una pistola. «Facevano spaventare i tonni – riferì uno degli armatori ai finanzieri – e uno di loro si piegava per estrarre una pistola dalla tasca e facendola notare la roteava dal bacino dietro la schiena». I racconti degli armatori, finiti nel fascicolo d’indagine, hanno cristallizzato un quadro indiziario utile agli indagati per individuare le fattispecie di reato. Il tonno, dunque, contro la volontà degli equipaggi sarebbe passato dalle barche autorizzate a quelle sulle quali si trovavano gli indagati. Il Gip, Rosamaria Mesiti, nelle scorsa settimana, aveva convalidato gli arresti per i quattro. Di avviso totalmente diverso il parere del Tdl. (m.presta@corrierecal.it)