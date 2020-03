Diamante, il Comune dona un ventilatore polmonare all’Asp Il sindaco Magorno ha aderito all’appello lanciato da Paola per fronteggiare l’eventuale emergenza Covid-19: «Fatta la nostra parte»

Condividi su









DIAMANTE «L’amministrazione comunale di Diamante, aderendo all’appello del Comune di Paola, ha deciso di donare alle autorità sanitaria un ventilatore polmonare per fronteggiare eventuali emergenze sanitarie legate al coronavirus». Lo ha reso noto il sindaco, senatore Ernesto Magorno, nel corso di una diretta Facebook di questa mattina, sottolineando «come Diamante ha inteso fare la sua parte per aiutare le strutture ospedaliere del territorio in questo momento di difficoltà». «Lo stesso sindaco – è detto nella nota – ha contattato, ieri, l’azienda che realizza i ventilatori per mettere a disposizione delle autorità sanitarie il macchinario. Nel corso della diretta il sindaco ha rinnovato, con forza, l’accorato appello a tutti i cittadini di Diamante a non uscire di casa ed ha annunciato che nelle prossime ore formalizzerà per iscritto l’invito alla chiusura anche di alcune attività commerciali non comprese nel decreto». «Provvedimenti necessari per fermare il diffondersi del contagio evitando al massimo i contatti tra le persone – ha ribadito il sindaco – che pur nella comprensione dei disagi a cui vanno incontro gli operatori commerciali, sono assunti a tutela della salute di tutti i cittadini».