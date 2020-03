Coronavirus, in 15 da Roma a Paola: molti senza valido motivo Per i trasgressori scatterà la denuncia e la quarantena obbligatoria

PAOLA Sono state tutte identificate le quindici persone giunte alla stazione di Paola (Cosenza) con un Frecciabianca proveniente da Roma. La maggior parte non aveva alcuna motivazione valida per rientrare. Solo alcuni avevano l’autocertificazione compilata per comprovati motivi di lavoro. La maggior parte di questi passeggeri, nelle prossime ore, sarà denunciata per mancato rispetto del Dpcm anti-coronavirus. Tutti sono stati messi al corrente dell’ordinanza emessa dal presidente della Regione Calabria Jole Santelli che prevede, “con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni”.

CONTROLLATE LE RETI D’ACCESSO Inoltre, l’assessore regionale alla Pianificazione e Sviluppo Territoriale, Domenica Catalfamo, informa che per rendere efficace il blocco dei flussi in ingresso in Calabria, sarà necessario il supporto delle Prefetture per il controllo delle reti di accesso attraverso il coordinamento delle forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Esercito) Anas, Capitaneria di Porto, SACal, Rfi, Trenitalia, Regione Calabria, Province e Città Metropolitana (polizia locale), Anci Calabria (polizie locali), rappresentanti autolinee. “Nello specifico – si legge in una nota diffusa dalla Regione – dovranno essere controllate le reti d’accesso via gomma al confine a nord: SS106, SS18, strade interne (provinciali, comunali), A2 autostrada; Svincoli: A2 autostrada – SS280 – svincolo Lamezia, SS282 – svincolo Rosarno. Il controllo delle autolinee bus (collegamento con Calabria, collegamento con Sicilia, altri collegamenti) comprendono: uscita ogni svincolo A3 (in prossimità innesto con viabilità secondaria). I gestori autolinee dovranno impartire disposizioni su monitoraggio, controllo, comunicazione (la piattaforma Core della Regione Calabria monitora gli spostamenti delle autolinee)”. Per le ferrovie la Regione fa sapere che “oltre al controllo della discesa dei viaggiatori, il controllo su treno sarà così effettuato: Tirrenica – controllo stazione Tortora (treni locali ed altri se fermano) e comunque stazione di prima fermata per altri treni (diretti, intercity, freccia); Ionica: stazione Rocca Imperiale (controllo treni in ingresso – treni locali ed altri se fermano) e comunque stazione di prima fermata treni diretti e intercity”. Proseguirà e sarà intensificato il controllo dello Scalo di Lamezia Terme. Per mare, invece, dovrà essere controllato lo “sbarco traghetti diretti a Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Controllo anche delle rotte da Salerno, Genova, ed altri porti che giungono in Sicilia e a Messina. L’Anas su richiesta dell’assessore regionale – si legge in conclusione – ha immediatamente attivato oltre che i controlli ai varchi, anche i pannelli di divieto a messaggio variabile sull’A2 e sul tratto di SS 106 della Basilicata”.